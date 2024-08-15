Американку с российским гражданством отправили в колонию за госизмену

Суд приговорил к 12 годам колонии Ксению Карелину по статье о госизмене

Свердловский областной суд вынес приговор гражданке США и России Ксении Карелиной по статье «Государственная измена» за перевод денег украинской организации на нужды ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда Свердловской области.

Карелину признали виновной, суд назначил ей наказание в виде 12 лет колонии общего режима с последующим ограничением свободы сроком на один год и шесть месяцев. Также женщину обязали выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей.

В феврале ФСБ России в Екатеринбурге задержали жительницу Лос-Анджелеса с двойным гражданством России и США. Ее обвинили в участии в публичных акциях в поддержку Украины и сборе средств на нужды ВСУ.

По версии следствия, она отправляла деньги на приобретение для украинской армии предметов тактической медицины, экипировки, средств поражения и боеприпасов.

Ранее обвинение в ходе прений запросило 15 лет колонии для Карелиной.