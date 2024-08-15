Американку с российским гражданством отправили в колонию за госизмену

Суд приговорил к 12 годам колонии Ксению Карелину по статье о госизмене

соцсети Ксении Карелиной
Фото: соцсети Ксении Карелиной/«ВКонтакте»

Свердловский областной суд вынес приговор гражданке США и России Ксении Карелиной по статье «Государственная измена» за перевод денег украинской организации на нужды ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда Свердловской области.

Карелину признали виновной, суд назначил ей наказание в виде 12 лет колонии общего режима с последующим ограничением свободы сроком на один год и шесть месяцев. Также женщину обязали выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей.

В феврале ФСБ России в Екатеринбурге задержали жительницу Лос-Анджелеса с двойным гражданством России и США. Ее обвинили в участии в публичных акциях в поддержку Украины и сборе средств на нужды ВСУ.

По версии следствия, она отправляла деньги на приобретение для украинской армии предметов тактической медицины, экипировки, средств поражения и боеприпасов.

Ранее обвинение в ходе прений запросило 15 лет колонии для Карелиной.

ВОЗ бьет тревогу из-за оспы обезьян. Миру грозит новая эпидемия?

Ослепнуть за сутки. Как носить контактные линзы и не лишиться зрения

«Им без разницы, гражданские или нет». Пенсионер помог вывести из курского села более 60 человек

Цены в заморозку. Как инициатива ФАС поддержит офлайн-рынок

«Чудом осталась жива». Выжившей в Судже врачу заново придется учиться ходить

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте