Администратора канала в Тюмени арестовали по делу об экстремизме

В Тюмени 19-летнего парня заключили под стражу по подозрению в экстремизме. Он администрировал праворадикальный канал, сообщила пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Тюменской области.

По версии следствия, тюменец создал и администрировал автономный канал одного из экстремистских сообществ около полугода, с октября 2025 года по февраль 2026 года. Там он публиковал посты праворадикального характера.

Следком возбудил уголовное дело по статье 282.1 УК России («Участие в экстремистском сообществе»). Силовики задержали подозреваемого, изъяли компьютер и мобильный телефон. На время следствия суд заключил его под стражу.

Ранее в Тамбовской области схватили иностранца, который в интернете призывал к насилию. На родине его объявили в розыск за уклонение от службы в армии.