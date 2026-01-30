Администратора хостела в Балашихе, где погибли кубинцы, арестовали

Балашихинский городской суд отправил под домашний арест администратора незаконного хостела, в котором при пожаре погибли четверо кубинцев. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Московской области.

Женщине инкриминируют организацию незаконной миграции и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Пожар охватил хостел в ночь на 27 января. Пожарные обнаружили на втором этаже частного дома полностью выгоревшую комнату с четырьмя погибшими, предположительно, гражданами Кубы. Еще одного несовершеннолетнего пострадавшего госпитализировали с отравлением угарным газом.

Следствие установило, что владельцы дома не зарегистрировали его как гостиницу и нелегально сдавали комнаты иностранцам. Подозреваемая занималась расселением постояльцев.

В здании не оказалось систем пожарной безопасности, что и привело к трагедии. Также выяснилось, что администратор с марта 2025 года за деньги заселяла иностранцев, зная об их нелегальном статусе.

Суд избрал женщине меру пресечения в виде домашнего ареста до 26 марта 2026 года.