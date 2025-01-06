Завод Дегтярева подал иск к Минобороны

Завод имени Дегтярева подал иск к Минобороны на сумму более 100 миллионов рублей. Об этом говорится в официальных документах Арбитражного суда Москвы, которые появились в распоряжении РИА «Новости» .

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Предварительное заседание суда назначили на 10 февраля 2025 года на 17:15. Исковые требования составляют 100 миллионов 849 тысяч 71 копейку. В суде не уточнили, с чем именно связан иск, сообщил RT. Заявление поступило в инстанцию в ноябре прошлого года.

На минувшей неделе стало известно, что Минобороны подало в суд на МГТУ имени Баумана. Сумма иска превысила 38 миллионов рублей. Ответчиком также значится военная прокуратура ракетных войск стратегического назначения. Слушание пройдет в закрытом режиме, сообщил сайт kp.ru. Суть претензий к вузу не уточняется.