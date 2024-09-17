Запущенные с космодрома Плесецк военные спутники вывели на целевые орбиты

МО: военные спутники, запущенные «Ангарой» с Плесецка, вывели на целевые орбиты

Военные спутники, запущенные ракетой «Ангара» с космодрома Плесецк, вывели на целевые орбиты. Как сообщили в пресс-службе Минобороны России, с ними установили устойчивую связь.

«Их бортовые системы функционируют в штатном режиме», — уточнили в оборонном ведомстве.

После старта ракету-носитель «Ангара-1.2» взяли на сопровождение средства наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова.

«Ангара-1.2» — это российская двухступенчатая ракета-носитель, которая относится к легкому классу. Ее задача — выводить спутники на низкую околоземную орбиту.

В мае ВС России с Плесецка успешно запустили ракету-носитель среднего класса «Союз-2.1б» с космическим аппаратом. Со спутником поддерживали телеметрическую связь.