Александра Санчика назначили замминистра обороны России
Путин назначил Александра Санчика замминистра обороны России
Президент России Владимир Путин назначил заместителем министра обороны генерал-полковника Александра Санчика. Соответствующий указ главы государства разместили на сайте официального опубликования правовых актов.
«Назначить генерал-полковника Александра Семеновича Санчика заместителем министра обороны Российской Федерации, освободив от занимаемой должности», — указали в документе.
Санчик до этого занимал должность командующего войсками Южного военного округа и руководил Южной группировкой войск в зоне спецоперации.
В сентябре в СМИ появилась информация, что с военной службы уволили генерал-полковника Александра Лапина. Он командовал группировкой «Центр» в 2022 году, а затем возглавлял группировку «Север».
При Лапине ВС России занимались обороной и освобождением Курской области, а также вели бои за Волчанск.