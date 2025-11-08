Александра Санчика назначили замминистра обороны России

«Назначить генерал-полковника Александра Семеновича Санчика заместителем министра обороны Российской Федерации, освободив от занимаемой должности», — указали в документе.

Санчик до этого занимал должность командующего войсками Южного военного округа и руководил Южной группировкой войск в зоне спецоперации.

В сентябре в СМИ появилась информация, что с военной службы уволили генерал-полковника Александра Лапина. Он командовал группировкой «Центр» в 2022 году, а затем возглавлял группировку «Север».

При Лапине ВС России занимались обороной и освобождением Курской области, а также вели бои за Волчанск.