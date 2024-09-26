Вышел документальный фильм 360.ru о военно-транспортной авиации в Бурятии

В степях Бурятии менее года назад создали полк военно-транспортной авиации. 360.ru выпустил документальный фильм «Любовь измеряется небом» Маруси Михейчик и Нины Коробковой о специфике службы в новом подразделении.

Съемки фильма проходили в Улан-Удэ — одном из самых удаленных мест базирования военно-транспортной авиации, связующем звене между Западом и Востоком. Летчики рассказали 360.ru, почему предпочли военную службу, об издержках профессии, создании полка и адаптации к бурятским морозам. «Любовь измеряется небом» стал третьим документальным фильмом Марии Михейчик и Нины Коробковой, снятом при поддержке Минобороны.