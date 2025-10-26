ВС России провели пуски трех компонентов стратегических ядерных сил
Россия провела испытания перспективных образцов при тренировке ядерных сил на текущей неделе. Об этом заявил президент Владимир Путин.
«Российскими вооруженными силами была проведена тренировка стратегических наступательных сил, в ходе которой выполнены учебно-боевые пуски всех трех компонентов стратегических ядерных сил Российской Федерации», — сказал глава государства.
Президент добавил, что также прошли испытания перспективных образцов вооружения.
Путин отметил, что ядерный щит подтвердил свою надежность: ядерные силы России находятся на самом высоком уровне в мире.
