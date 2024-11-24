Военных добровольцев подвели под материальную ответственность

Добровольцам придется нести ответственность за утрату или намеренную порчу выданного им военного имущества. Закон об этом подписал президент России Владимир Путин, документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

Закон распространил на добровольцев действие ФЗ «О материальной ответственности военнослужащих». Теперь их будут привлекать к материальной ответственности за ущерб, причиненный имуществу при исполнении обязанностей по контракту о пребывании в добровольческом формировании.

В документе указали некоторые особенности: например, при расчете материальной ответственности и суммы возмещения ущерба будут учитывать 50% денежного содержания добровольца за календарный месяц. Средства станут удерживать из этой и других выплат в размере 20%, начисленных за указанный период.

Закон также установил предел в 50% от денежного содержания и других ежемесячных выплат — больше этой суммы удержать с добровольцев не смогут.

Путин также подписал закон, который предусматривает списание до 10 миллионов рублей долгов по кредитам для участников спецоперации.