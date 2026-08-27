ВКС России получили партию новейших боевых истребителей

Объединенная авиастроительная корпорация передала Минобороны России новую партию многофункциональных истребителей Су-35С поколения «4++». Об этом сообщила пресс-служба ОАК.

Самолеты завершили полный цикл заводских испытаний и перелетели с предприятия в Комсомольске-на-Амуре на аэродром базирования.

Машины поколения 4++ проверили в различных режимах с участием летчиков Минобороны. После завершения испытаний истребители передали в войска для выполнения поставленных задач.

«Су-35С — маневренный многофункциональный истребитель. Техника работает без нареканий, экипажу удобно ею управлять», — отметил летчик Су-35С.

Су-35С применяют для перехвата воздушных целей на дальних подступах, прикрытия ударных групп и наземных объектов, а также для борьбы с беспилотниками. Истребители способны наносить высокоточные удары по наземным и надводным целям и вести разведку.

Су-35С предназначен для завоевания превосходства в воздухе. Самолет также может поражать объекты наземной инфраструктуры на значительном удалении от аэродрома базирования.

Ранее стало известно, что 36 военных летчиков за время СВО стали Героями России.