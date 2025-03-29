ВКС России получили партию истребителей Су-35С

ВКС России получили первую в 2025 году партию истребителей Су-35С

Воздушно-космические силы России получили первую партию истребителей Су-35С в 2025 году. Об этом сообщила пресс-служба Ростеха.

Объединенная авиастроительная корпорация передала ВКС России первую партию новых многофункциональных истребителей Су-35С 2025 году», — заявили в госкорпорации.

В Ростехе отметили, что истребители поколения 4++ прошли полный цикл всех заводских испытаний, летчики Минобороны РФ протестировали их в рабочих режимах.

Первый заместитель гендиректора госкорпорации Владимир Артяков подчеркнул, что авиастроители добросовестно выполняют обязательства по поставкам новой авиационной техники в войска.

В настоящее время на предприятиях госкорпорации находятся другие партии авиакомплексов, которые передадут ВС России в рамках гособоронзаказа в 2025 году.

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