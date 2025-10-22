В зону СВО не отправят: что предполагает законопроект о резервистах

Законопроект Минобороны о привлечении резервистов к защите объектов жизнеобеспечения не затрагивает всех россиян и не предусматривает призыва на военную службу, а также направления в зону СВО. Об этом на брифинге заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС России вице-адмирал Владимир Цимлянский.

По его словам, на срок участия резервистов в мероприятиях за ними сохранятся нынешние рабочие места, а работодатели продолжат платить средний заработок.

«После завершения сборов Минобороны компенсирует работодателям затраченные денежные средства», — сказал Цимлянский.

Вице-адмирал напомнил, что резервистам выплачивают довольствие за пребывание в резерве и участие в специальных сборах. Кроме того, на эту категорию граждан распространяются компенсации и социальные гарантии, нормы медицинского обеспечения и страховые выплаты, аналогичные военнослужащим.

«Ни о какой мобилизации речь не идет. Обращаю внимание, что законопроект распространяется только на граждан, заключивших контракт в резерв. Обращаюсь с просьбой не реагировать на инсинуации на эту тему», — заключил он.

Ранее Цимлянский предупредил россиян о росте угрозы атак БПЛА по жилым массивам.