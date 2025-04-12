В Удмуртии завод начал выпускать патроны с двумя пулями

Ижевские оружейники запустили серийное производство патронов с двумя пулями. Об этом сообщила пресс-служба компании «Техкрим».

«Мы запустили в серийное производство патроны калибра 7,62×54R „Тандем“. Пули имеют биметаллическую оболочку и стальной, неупрочненный сердечник», — сообщили на сайте завода.

В компании добавили, что стальная гильза плакирована медью. Эти патроны можно использовать для стрельбы из любого стрелкового оружия указанного калибра. Они позволяют увеличить огневую мощь за счет большего количества поражающих элементов.

Кроме того, патроны эффективны при стрельбе по боковым целям на дистанции до 250 метров, а по угонным или встречным целям — до 350 метров. Средняя масса патрона составляет от 26 до 28 граммов. Средняя начальная скорость — не менее 650 метров в секунду.

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