В Тюменской области установили рекордную выплату контрактникам

Власти Тюменской области установили самую большую в России единовременную выплату за подписание контракта с Минобороны — 3,4 миллиона рублей. Об этом сообщил информационный центр правительства региона.

Выплата действует в период с 7 октября по 30 ноября 2025 года и доступна всем заключившим контракт через пункт отбора в Тюмени и военкоматы Тюменской области.

Начальник пункта отбора на военную службу по контракту в Тюмени Василий Есин уточнил, что подать документы на подписание контракта могут не только жители региона, но и лица без гражданства, а также иностранцы. Для получения выплаты прописка в области не требуется.

Контрактники после вступления в вооруженные силы проходят подготовку, осваивают технику и специальность, а затем направляются для выполнения боевых задач.

Для женщин от 18 до 45 лет со средним или высшим медицинским образованием также есть возможность заключить контракт при условии наличия опыта работы в медучреждениях.

Ранее в Минобороны предложили расширить список болезней, запрещенных для контрактников.