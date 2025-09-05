В России создали первый в мире учебный безэкипажный катер «Макаровец»

Для Военно-морского флота России разработан первый в мире учебно-тренировочный безэкипажный катер «Макаровец». Об этом «Известиям» сообщили в Тихоокеанском высшем военно-морском училище (ТОВВМУ), где создан аппарат.

Катер предназначен для подготовки курсантов к эксплуатации и управлению морскими дронами. При проектировании особое внимание уделили удобству обучающихся: «Макаровец» оснащен системой управления по радиосвязи и Wi-Fi, а также упрощенными органами контроля. Движение обеспечивают два электромотора.

По словам разработчиков, катер может использоваться как учебная платформа, испытательный стенд для различных модулей полезной нагрузки, малоразмерная надводная цель (имитатор БЭК противника), а также как средство минной разведки с оснащением телеуправляемыми необитаемыми подводными аппаратами.

Несмотря на учебное назначение, «Макаровец» по функционалу близок к боевым безэкипажным катерам и способен выполнять их задачи.

Ранее Российский безэкипажный катер впервые уничтожил крупную украинскую цель — разведывательный корабль «Симферополь».