В России разработали способ управления БПЛА с помощью компьютерной мыши
Российские ученые разработали способ управления БПЛА с помощью компьютерной мыши. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на электронную библиотеку Роспатента.
Разработчики указали, что способ предполагает ведение полета дроном-перехватчиком в ручном режиме с помощью стандартной компьютерной мыши.
«Такое решение снижает зависимость системы от высокой квалификации оператора и значительно упрощает процесс управления, позволяя использовать привычный интерфейс персонального компьютера для формирования команд полета», — следует из документа.
Изобретение поспособствует переходу от традиционного управления БПЛА к применению классической двух-трех кнопочной мыши.
Ранее Ростех разработал чип-фильтры «Подорожник», которые помогут военным защищать дроны от работы вражеской РЭБ.