В России построят девять неатомных подлодок проекта 677

В ближайшее время российские специалисты построят девять неатомных подводных лодок проекта 677. Об этом на совещании о стратегии подводных сил военно-морского флота заявил президент Владимир Путин.

Он отметил, что работы по строительству подлодок уже идут. Также глава государства обратил внимание на важность появления в России новых подводных крейсеров проекта «Ясень-М». По его мнению, российский флот должен нужно оснастить новейшим оборудованием.

«Не раз отмечал и повторю: у нас должен быть современный, хорошо оснащенный флот, способный адекватно ответить и на сегодняшние, и на будущие угрозы и риски», — отметил Путин.

Президент прибыл в Архангельскую область. В Северодвинске он принял участие в церемонии поднятия флага на атомном подводном крейсере «Князь Пожарский». После мероприятия российский лидер улетел в Архангельск, где встретился с главой региона Александром Цыбульским.