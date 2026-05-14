В России изменился порядок назначения военных пенсий

Правительство изменило порядок учета выслуги лет при назначении военных пенсий для добровольцев, участвовавших в боевых действиях и контртеррористических операциях (КТО). Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на документ.

Правила распространили на военнослужащих, сотрудников МВД, Росгвардии, противопожарной службы, а также работников уголовно-исполнительной системы. Ппри назначении пенсии в выслугу лет будут включать время участия в добровольческих формированиях.

Один день участия в боевых действиях будет засчитываться как три дня службы. По такой же схеме учтут и время лечения в госпиталях после ранений, контузий или заболеваний, полученных во время выполнения боевых задач.

Если доброволец участвовал в КТО на территории, где действовал такой режим, один день службы зачтут как два дня. Аналогичный порядок предусмотрели и для периода лечения после ранений или увечий, полученных во время выполнения таких задач.

