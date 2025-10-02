В России испытали оружие «Изделие 545» против дронов

Российские инженеры испытали новое кинетическое оружие «Изделие 545», предназначенное для уничтожения дронов. Проект получил название «Новые русские технологии». Об этом ТАСС сообщили в компании-разработчике.

«Мы провели испытания „Изделия 545“. Это личное кинетическое орудие физического уничтожения дронов всех типов в радиусе 100-150 метров. Орудие позволяет уничтожать беспилотники с помощью любого стандартного оружия, которое есть у бойца», — рассказали в организации.

Корпус изделия выстреливается и уничтожает дрон. Поражающие элементы эффективно ликвидируют беспилотники.

«Это наше ноу-хау, защищенное патентами», — добавили в компании.

Сейчас изделие находится в стадии научных исследований. Примечательно, что устройство стоит недорого и дает бойцам возможность защищаться от беспилотников. Оно выводит из строя связь дрона, и тот падает.

Ранее российские военные разработали новый ударный дрон-трансформер «Вобла». Его создали специалисты полевой лаборатории БПЛА 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр». Военные уже используют его в зоне СВО.