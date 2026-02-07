В парке «Патриот» прошли мероприятия в честь Дня военной полиции

На территории парка «Патриот» в Кубинке состоялись праздничные мероприятия в честь Дня военной полиции. Во время торжественного построения прошло награждение бойцов, проявивших отвагу, храбрость и мужество при выполнении боевых задач, сообщила пресс-служба Минобороны.

В торжественных мероприятиях приняли участие командный состав и военнослужащие Главного управления военной полиции ВС России, подразделения военных комендатур, автомобильной инспекции и ветераны.

Замначальника Главного управления военной полиции генерал-майор Виталий Кох выступил с речью и напомнил об истории праздника. Он обратил внимание, что 8 февраля является знаковой датой для военнослужащих.

«Именно в этот день в 1812 году впервые в отечественной истории в исторических документах встречается термин „военная полиция“ и определены ее задачи», — подчеркнул Кох.

За время своего существования структура проделала большую работу по поддержанию правопорядка, законности и обеспечению безопасности дорожного движения, добавил он.

«И сегодня на освобожденных территориях в зоне проведения СВО развернуты и обеспечивают правопорядок военные комендатуры и военные автомобильные инспекции», — рассказал генерал-майор.

После награждения военнослужащих прошло возложение цветов к памятнику «Военная полиция России» и прохождение личного состава торжественным маршем.