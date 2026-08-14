В ОКБ Сухого назвали роль двухместного Су-57 в технологиях шестого поколения

Директор ОКБ Сухого Михаил Стрелец сообщил, что вторая кабина Су-57 приблизит реализацию одной из ключевых технологий боевых самолетов шестого поколения. Речь идет об управлении беспилотными летательными аппаратами с воздушного пункта управления.

«Наличие второй кабины оператора позволяет подойти к реализации одной из ключевых технологий шестого поколения — это управление беспилотными летательными аппаратами в качестве воздушного пункта управления», — сказал Стрелец.

По его словам, это особенно важно для работы с интеллектуальными комплексами типа «Охотник», а также роевыми и групповыми системами. При этом второй пилот сможет сосредоточиться на управлении беспилотниками, пока летчик выполняет основную боевую задачу.

Стрелец добавил, что новая версия Су-57 также станет платформой для отработки боевого искусственного интеллекта. Его разрабатывают специалисты ОКБ Сухого.