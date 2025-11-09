В Кремле назвали «Буревестник» и «Посейдон» прорывными мировыми технологиями

Песков: «Буревестник» и «Посейдон» — технологии, которых нет ни у одной страны

Межконтинентальная крылатая ракета «Буревестник» и подводный аппарат «Посейдон» — значительный технологический прорыв на мировой арене. Аналогов таких систем у других стран в ближайшее время ждать не стоит, заявил для программы «Москва. Кремль. Путин» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя награждение разработчиков.

«Конечно же, требуются большие коллективы целеустремленных, талантливых, одаренных людей, которые способны создавать такие прорывные технологии», — отметил он.

Пришедших на церемонию, по словам Пескова, было достаточно много — Екатерининский зал Большого Кремлевского дворца оказался почти целиком заполнен.

«Посейдон», как ранее отмечал Владимир Путин, кратно превзошел по скорости другие надводные корабли мира, а «Буревестник» опередил все ракетные системы по дальности полета. Их разработку вели с использованием только отечественных материалов.