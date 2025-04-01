В Генштабе ВС РФ ответили на слухи об отправке призывников на СВО

В Генштабе РФ заверили, что фейки не смогут сорвать весенний призыв в ВС

Фейковые новости украинской пропаганды об отправке призывников в зону СВО не смогут сорвать начавшийся весенний призыв. Об этом в интервью «Красной звезде» рассказал начальник Главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский.

«Западом против нас ведется информационная война, и все мы понимаем, каковы ее цели. Минувшей осенью призывные мероприятия проходили в условиях неутихающего информационного воздействия, направленного на создание в обществе панических настроений. <…> Но, невзирая на многочисленные попытки сорвать осенний призыв, этого не произошло», — отметил Бурдинский.

Генерал-полковник напомнил, что осенью в СМИ и соцсетях распространялась информация о возможной отправке в зону спецоперации призывников. Однако молодые россияне не поддались на провокацию, подчеркнул Бурдинский. Он добавил, что военные комиссариаты постоянно ведут разъяснительную работу.

«Убежден, и этой весной происки создателей фейков не увенчаются успехом. Призывники и их родители провокациям не поддадутся», — подытожил собеседник «Красной звезды».

Весенняя призывная кампания начинается 1 апреля и продлится до 15 июля. В 2025 году призывников ждут существенные изменения.