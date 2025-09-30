В Генштабе уточнили, кто имеет право на освобождение от призыва в 2025 году

Генерал Бурдинский: на освобождение от призыва имеют право добровольцы ЛНР и ДНР

Право на освобождение от призыва имеют граждане, не менее шести месяцев воевавшие в качестве добровольцев, а также прошедшие военную службу в составе воинских формирования ДНР и ЛНР. Об особенностях осеннего призыва 2025 года газете «Красная звезда» рассказал начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский.

«Всего на военную службу будут призваны и направлены для ее прохождения 135 тысяч человек. Не менее трети призывников будут направлены в учебные соединения и воинские части, где освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность», — отметил генерал-полковник.

Российское правительство уже утвердило перечень документов, которые призывникам необходимо предоставить призывной комиссии, чтобы подтвердить право на освобождение от призыва.

Министр обороны России Андрей Белоусов подписал приказ о призыве на военную службу и об увольнении срочников. Осенний призыв продлится с октября по декабрь.