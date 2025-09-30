Белоусов подписал приказ об осеннем призыве и увольнении отслуживших срочников

Министр обороны России Андрей Белоусов подписал приказ о призыве на военную службу и об увольнении срочников. Об этом сообщили в пресс-службе МО России.

Приказ объявят во всех ротах, батареях, эскадрильях и на кораблях.

Глава ведомства напомнил, что осенний призыв продлится с октября по декабрь. На военную службу призовут мужчин в возрасте от 18 до 30 лет.

Накануне Белоусов сообщил о продвижении вперед бойцов, освободивших Шандриголово — село в ДНР.

В освобождении села участвовали бойцы 144-й гвардейской мотострелковой Ельнинской Краснознаменной ордена Суворова II степени дивизии группировки «Запад».