В ГД после гибели Сарварова объяснили, почему генералов нельзя пересадить на служебные авто

Военнослужащих нельзя обязать всегда использовать только служебный транспорт, заявил председатель комитета Госдумы по обороне, генерал Андрей Картаполов в интервью Daily Storm . Таким образом он прокомментировал покушение на начальника Управления оперативной подготовки Генштаба ВС России Фанила Сарварова в Москве.

«У него по статусу была закрепленная за ним служебная машина. Но может, он ехал по своим делам, находясь в отпуске или имея выходной. А человек, находясь в отпуске, не имеет права ее использовать!» — подчеркнул депутат.

По его словам, причины использования личного авто еще предстоит установить, но главная проблема заключается в действиях врага.

«Это еще одно преступление, за которое им придется отвечать. И они ответят», — заявил Картаполов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее назвал гибель Сарварова в Москве страшным убийством.

Генерал получил тяжелые травмы утром 22 декабря, сев за руль собственного автомобиля Кia. В машине сработало взрывное устройство, спасти жизнь военного не удалось.