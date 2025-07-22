В Думе заявили, что круглогодичный призыв поможет упорядочить работу военкоматов

Законопроект о круглогодичном призыве на военную службу необходим для систематизации работы военкоматов. Об этом сообщил РИА «Новости» глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Для того (нужно — прим. ред.), чтобы систематизировать работу военных комиссариатов, у которых два раза в год — аврал, а это все можно сделать аккуратно», — сказал парламенарий.

Он уточнил, что военкомы теперь смогут спокойно работать с призывниками, молодые люди без спешки будут проходить медкомиссию и профотбор.

Во вторник, 22 июля, стало известно, что Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов внесли в нижнюю палату парламента законопроект, который позволяет вести призыв на срочную службу в течение года.