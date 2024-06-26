Перспективный авианосец следует обеспечить зенитным ракетно-пушечным комплексом и беспилотниками, а не ударным ракетным оружием. Бывший замначальника главного штаба ВМФ России вице-адмирал в отставке Владимир Пепеляев заявил РИА «Новости» , что важно сосредоточиться на авиационной составляющей судна.

«Сегодня ударное ракетное оружие для такого корабля, как авианосец, неактуально. Он должен решать авиационные задачи, экипаж должен быть замкнут на авиационную составляющую», — сказал он.

Пепеляев напомнил, что задача авианосца — выполнять функцию плавучего аэродрома. По его мнению, важно установить на нем ЗРПК «Панцирь» и беспилотные системы, укрепить авиационное крыло для нападения и обороны.

Водоизмещение перспективного авианосца, за разработку которого отвечал Пепеляев, составит от 70 до 90 тысяч тонн. По словам вице-адмирала, судну предстоит выпускать и принимать самолеты Су-33, МиГ-29К/Куб и Су-57.

В июне начались плановые учения Тихоокеанского флота с отработкой ракетных ударов. К ним присоединились около 40 кораблей и катеров.