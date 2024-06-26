Ударное оружие неактуально. Адмирал Пепеляев — об оснащении перспективного авианосца
Адмирал Пепеляев выступил против установки на авианосце ВМФ РФ ударного оружия
Перспективный авианосец следует обеспечить зенитным ракетно-пушечным комплексом и беспилотниками, а не ударным ракетным оружием. Бывший замначальника главного штаба ВМФ России вице-адмирал в отставке Владимир Пепеляев заявил РИА «Новости», что важно сосредоточиться на авиационной составляющей судна.
«Сегодня ударное ракетное оружие для такого корабля, как авианосец, неактуально. Он должен решать авиационные задачи, экипаж должен быть замкнут на авиационную составляющую», — сказал он.
Пепеляев напомнил, что задача авианосца — выполнять функцию плавучего аэродрома. По его мнению, важно установить на нем ЗРПК «Панцирь» и беспилотные системы, укрепить авиационное крыло для нападения и обороны.
Водоизмещение перспективного авианосца, за разработку которого отвечал Пепеляев, составит от 70 до 90 тысяч тонн. По словам вице-адмирала, судну предстоит выпускать и принимать самолеты Су-33, МиГ-29К/Куб и Су-57.
В июне начались плановые учения Тихоокеанского флота с отработкой ракетных ударов. К ним присоединились около 40 кораблей и катеров.