Учения ядерных сил России назвали вынужденной мерой | 360°

Армия 07 мая 2024, 09:39 Учения ядерных сил России назвали вынужденной мерой Антонов назвал учения ядерных сил вынужденной мерой в ответ на риторику Запада РИА «Новости»

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Предстоящие учения ядерных сил России стали вынужденной мерой в ответ на риторику западных стран. Об этом РИА «Новости» сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Объявленные министерством обороны мероприятия появились не на пустом месте. Это вынужденная мера в ответ на агрессивную и наглую политику коллективного Запада, который создает неприемлемые угрозы безопасности для России», — сказал он.

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Дипломат подчеркнул, что США и союзники расширили поставки смертоносных вооружений на Украину, которые предназначены для ударов по российской территории и убийства людей.

«Мы не угрожаем никому. Но слетевшие с катушек стратеги в США и их сателлиты должны понимать, что Россия использует все средства для защиты территориальной целостности и суверенитета. У Запада не получится игры в одностороннюю эскалацию», — добавил Антонов.

Ранее Минобороны объявило о проведении учений по применению нестратегического ядерного оружия силами военно-морского флота и ракетными соединениями Южного военного округа.