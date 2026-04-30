Ту-95МС завершили запланированный полет над Баренцевым и Норвежским морями

Российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС совершили плановый полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Стратегические ракетоносцы Ту-95МС дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей», — указано в сообщении.

Полет длился более семи часов. Экипажи успешно провели дозаправку в воздухе. Их сопровождали российские истребители Су-30ВС.

Ранее российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС провели плановый семичасовой полет над Арктикой в декабре 2025 года. Маршрут и время выбрали неслучайно — это был ответ Кремля на очередные заявления США о намерении перекроить арктические границы в свою пользу.