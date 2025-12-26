Семичасовое предупреждение. Путин поднял стратегические ракетоносцы Ту-95мс после слов Трампа
Российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС совершили плановый семичасовой полет в арктическом небе. Однако его маршрут и время выбраны неслучайно — это был ясный ответ Кремля на очередные заявления США о намерении перекроить арктические границы в свою пользу.
Семь часов над Норвежским морем и реакция НАТО
Как сообщило Министерство обороны РФ, экипажи дальней авиации отработали задачи над нейтральными водами Норвежского и Баренцева морей, проведя в воздухе более семи часов. Их в небе сопровождали истребители Су-33 Военно-морского флота.
Полет, хоть и полностью соответствовавший международным правилам, вызвал ожидаемую реакцию. Истребители нескольких государств НАТО подняли по тревоге: они сопровождали российские самолеты на отдельных участках маршрута. На земле же, судя по сообщениям западных СМИ, началась очередная волна «тревожной риторики».
По данным британского издания Mirror, в альянсе восприняли полет как демонстрацию Россией возможности давления на Запад.
Возможно, этот сигнал был адресован напрямую Вашингтону. Несколько дней назад президент США Дональд Трамп вновь заявил, что Арктика стала зоной стратегического соперничества, и подтвердил намерение расширить военное присутствие США в регионе, намекнув на «необходимость сдерживать Россию».
«Гренландия нужна нам по соображениям национальной безопасности. А не из-за минералов. У нас столько месторождений минералов и нефти! Если посмотреть на Гренландию, вдоль побережья, то там везде российские и китайские корабли», — отметил глава Белого дома.
Россия будет твердо отстаивать свои интересы в Арктике
Фокус американцев на Гренландии — огромном острове, который американские стратеги называют «непотопляемым авианосцем у арктических подступов к Северной Америке», не мог остаться незамеченным в Кремле. Идеи о «расширенном сотрудничестве» или даже покупке острова периодически озвучиваются в Вашингтоне и иногда под предлогом «сдерживания российской и китайской активности».
В Кремле внимательно следят за этими заявлениями. Позицию Москвы ранее обозначил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отметив, что на фоне активных действий других стран в регионе Россия полна решимости защищать свои интересы.
«Учитывая достаточно энергичное, скажем так, поползновение со стороны ряда других стран в отношении Арктики, Россия достаточно твердо настроена отстаивать свои интересы там», — заявил Песков.
Полет «Медведей» — ракетоносцев Ту-95МС, способных нести крылатые ракеты большой дальности, — в этом контексте становится не просто плановым учением, а наглядной демонстрацией возможностей и готовности. Россия дала понять, что ее стратегические рубежи обороны простираются далеко за пределы собственной территории, а любые попытки изменить баланс сил в Арктике будут встречены адекватной и решительной реакцией.