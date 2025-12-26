Семичасовое предупреждение. Путин поднял стратегические ракетоносцы Ту-95мс после слов Трампа

Российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС совершили плановый семичасовой полет в арктическом небе. Однако его маршрут и время выбраны неслучайно — это был ясный ответ Кремля на очередные заявления США о намерении перекроить арктические границы в свою пользу.

Семь часов над Норвежским морем и реакция НАТО

Как сообщило Министерство обороны РФ, экипажи дальней авиации отработали задачи над нейтральными водами Норвежского и Баренцева морей, проведя в воздухе более семи часов. Их в небе сопровождали истребители Су-33 Военно-морского флота.

Полет, хоть и полностью соответствовавший международным правилам, вызвал ожидаемую реакцию. Истребители нескольких государств НАТО подняли по тревоге: они сопровождали российские самолеты на отдельных участках маршрута. На земле же, судя по сообщениям западных СМИ, началась очередная волна «тревожной риторики».

По данным британского издания Mirror, в альянсе восприняли полет как демонстрацию Россией возможности давления на Запад.

Возможно, этот сигнал был адресован напрямую Вашингтону. Несколько дней назад президент США Дональд Трамп вновь заявил, что Арктика стала зоной стратегического соперничества, и подтвердил намерение расширить военное присутствие США в регионе, намекнув на «необходимость сдерживать Россию».