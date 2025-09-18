Требования к военной форме изменятся в России с 2026 года

С 2027 года военную форму ВС РФ будут шить из российских тканей

С 2026 года в России изменятся требования к военной форме. Указ подписал президент России Владимир Путин, документ разместили на официальном сайте опубликования правовых актов.

Из документа следует, что с 2026 года форму для российских военных должны изготавливать на территории России, а к 2027 году — шить форму необходимо из российских тканей.

Путин поручил правительству, Минобороны и Минпромторгу принять дополнительные меры, чтобы обеспечить поставку вещевого имущества, изготовленного отечественными производителями из российских материалов. Это необходимо, чтобы исключить закупки вещевого имущества иностранного производства.

Путин появился на учениях «Запад-2025» в военной форме. На Западе увидели в этом символизм — российский лидер подчеркивает свою роль верховного главнокомандующего на фоне визита четы Трамп в Лондон и постоянных поездок Зеленского на фронт.