«Только сами». Путин объяснил, как нужно выстраивать работу Минобороны

Президент России Владимир Путин отметил, что в экономике Минобороны нужна стабильность. Мнение главы государства, которое он высказал после встречи с военнослужащими и выпускниками высших военных учебных заведений, привел в Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

«В этом смысле мы можем рассчитывать только на себя. Никто к нам с протянутой рукой не придет и не подаст, только сами», — обратил внимание Путин.

Глава государства подчеркнул, что от ВС России на сегодняшний день зависит очень многое, в том числе будущее страны.

«Очень многое, может быть, ключевые вещи сейчас решаются вами и вашими товарищами на фронте», — сказал Путин, обращаясь к участникам встречи.

Президент также выразил уверенность в том, что все планы России реализуются.

На встрече с выпускниками военных вузов Путин также рассказал, как ему удается отдохнуть при таком напряженном графике.