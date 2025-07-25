Костин счел бессмысленным ремонт авианосца «Адмирал Кузнецов»

Авианосец ВМФ России «Адмирал Кузнецов» надо утилизировать или продать, ремонтировать его уже нет смысла. Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин, его слова передает « Коммерсант ».

«Ему уже 40 лет с лишком, и вещь это крайне дорогостоящая», — сказал Костин в ответ на вопрос о судьбе авианосца.

«Адмирал Кузнецов» отправили в ремонт в 2017 году после несения боевой службы у берегов Сирии. В октябре 2018 года при спуске крейсера док ушел под воду, и на авианосец упал подъемный кран, сильно повредив его. В декабре 2020 года на его борту произошел пожар.

Корабли Шестого флота Военно-морских сил США в 2011 году во время операции Сирии постоянно преследовали российский авианосец в Средиземном море. Американцы переживали, что корабль может пойти ко дну, и экипажу потребуется помощь.