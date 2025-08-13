«Титан Апокалипсиса». Названы особенности советского танка «Объект 279»

Советский тяжелый танк «Объект 279», который разработали в конце 1950-х годов для работы в эпицентре ядерного удара, шокировал мир своей конструкцией. Особенности «титана Апокалипсиса» раскрыл в Telegram-канале концерн «Уралвагонзавод».

«Это не просто машина, а это триумф инженеров ВНИИТрансмаш. Четыре гусеницы, корпус- „летающее крыло“ — такого не строил никто!» — отметили в публикации.

В концерне подчеркнули, что «Объект 279» определил лицо советской бронетехники. В годы холодной войны его спроектировали для выполнения задач в эпицентре ядерного удара. Танк оснастили гасящей ударную волну броней, которая стала технологическим прорывом.

Кроме того, тяжелая машина с четырьмя гусеницами могла уверенно преодолевать бездорожье, болота и груды обломков.

Ранее «Уралвагонзавод» взялся за создание тяжелого роботизированного комплекса «Штурм» на базе танков Т-72 и Т-90. Робот предназначен для боев в городской застройке.