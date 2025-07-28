Военный робот России. Как ТШРК «Штурм» поможет в борьбе с ВСУ

Российский тяжелый штурмовой роботизированный комплекс «Штурм» заметили в Нижнем Тагиле. К реальным боям новый дрон пока не готов: подобная техника нуждается в долгой тщательной отладке и испытаниях. Все, что известно о разработке и некоторых ее предшественниках — в материале 360.ru.

Что известно о ТШРК «Штурм» Впервые о роботе-танке «Штурм» заговорили еще в 2018 году. По заказу Минобороны тяжелый штурмовой комплекс взялась создать корпорация «Уралвагонзавод», которая входит в «Ростех». Однако на тот момент генеральный директор предприятия Александр Потапов отказывался назвать точные сроки, когда будет готов первый образец, располагая лишь движущимся макетом. «Штурм» разработан на базе танков Т-72 и Т-90. Предназначенный для боев в городской застройке, робот может вращать башней по кругу, обеспечен бульдозерным отвалом и комплектом круговой защиты от ручных противотанковых средств кумулятивного действия. Есть блоки пусковых установок реактивных огнеметов и другого вооружения. У робота укороченный ствол 125-миллиметровой пушки — это было одним из основных условий военных заказчиков. Командовать танком можно и дистанционно из машины управления (также созданной на базе шасси танка Т-72/Т-90, обычно она идет позади), и вручную, на месте: при необходимости внутри дрона разместится экипаж.

Сложный путь боевых роботов Укороченная пушка на «Штурме» напрямую связана с его предназначением — вести бой в городе. Короткий ствол не заденет близлежащие строения и позволит лучше маневрировать на узких улицах, пояснил 360.ru эксперт Центра прикладного анализа международных трансформаций ТИМО РУДН Максим Никулин. К тому же танку будет проще разворачивать башню. «Для дистанции именно городского боя достаточно орудий с низкой баллистикой, то есть начальной скоростью снаряда и навесной траекторией. У такого танка нет первостепенной задачи бороться с другими танками противника, в реалиях городских боев он будет заниматься поддержкой наступающей пехоты», — рассказал Никулин. Пока сложно сказать, когда новые танки появятся в зоне специальной военной операции, отметил эксперт. Проект развивается очень давно, но о нем практически ничего не известно. Хотя, конечно же, внедрение «Штурма» позволило бы в первую очередь сократить риски для российских военнослужащих.

С другой же стороны, здесь появляется целый ряд вопросов. Как нам интегрировать новые роботизированные танки в текущие боевые порядки, где такого вооружения никогда не было? Второй вопрос о возможности его защиты. Если у нас в небе постоянно находится большое количество FPV-дронов, то будет ли подобный танк более эффективным, чем обычный? Максим Никулин

Эксперт предположил, что «Штурм» могут использовать в зоне боевых действий для обкатки, чтобы было понятно, что работает, что нет. Затем машина будет дорабатываться. Есть хороший пример другого беспилотного наземного средства — боевого робототехнического комплекса «Уран-9». «О нем много всего говорилось, писалось, однако по итогам использования в рамках сирийской операции комплекс был направлен на глубокую доработку. По комментариям от Министерства обороны, которые попали в средства массовой информации, можно сделать вывод, что „Уран-9“ показал себя не очень хорошо», — напомнил Никулин.

Фото: Москвичи рассматривают подбитый танк Leopard 2A6. Belkin Alexey / www.globallookpress.com

Танки-дроны пока не для армии Никулин уточнил, что сегодня многие страны экспериментируют с безэкипажной военной техникой, но брать ее на вооружение или использовать в боевых действиях никто не торопится. В Соединенных Штатах реализуется программа Next-Generation Combat Vehicle, или NGCV — «Боевая машина следующего поколения».

В NGCV разрабатываются несколько проектов, чтобы полностью заменить всю технику, которая есть у США — Abrams, Bradley и не только. Американцы экспериментируют, в том числе и с дистанционно управляемыми моделями бронетехники. Но говорить о каких-то конкретных примерах пока рано, в открытом доступе информации практически нет. Максим Никулин

Более близкий пример есть у китайцев, уточнил эксперт: в том же 2018 году они представили миру свои переработанные танки. Это очень старые машины — лицензионная версия советского Т-54. Их у Китая очень много, вот из них и сделали беспилотники с дистанционным управлением, тем самым неплохо сэкономив. «Если посмотреть западные СМИ, мы можем обнаружить похожие проекты в Европе и не только. Однако пока внимание уделяется небольшим роботизированным комплексам, а не переработке гигантских танков. В дальнейшем, когда появятся какие-то новые технологии, этот тренд изменится», — сказал Никулин.

Фото: Колонна российских танков, Москва, 9 мая 2025 года. Belkin Alexey / www.globallookpress.com

«Штурм» как промежуточный этап Сегодня враг прицельно охотится за экипажами танков, поэтому наземный робот существенно снизит риски для бойцов. Однако капитан I ранга запаса военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что такие громоздкие беспилотники на базе танков — лишь промежуточный этап.

Дальше придут (да, собственно, уже и есть) более дешевые платформы, которые будут управляться операторами, как это делают сейчас с воздушными и морскими дронами. Василий Дандыкин

Военный эксперт напомнил, что попытки создать управляемые безэкипажные танки велись еще в годы Второй мировой войны. Их разрабатывали и в СССР, и в гитлеровской Германии. Сегодня такие работы тоже есть, в том числе и у противника. Но сейчас другая ситуация: на стороне киевского режима, по сути, весь коллективный Запад. Однако русская смекалка идет впереди.

Фото: Замаскированный танк Т-80БВМ на Красноармейском направлении, СВО. Евгений Биятов / РИА «Новости»

Военные роботы России «Штурм» не единственный российский наземный беспилотник, их существует больше десятка. Например, на форуме «Армия-2022» был представлен военный многофункциональный робототехнический комплекс «Маркер». Благодаря двум колесным и трем гусеничным автономным платформам он может форсировать неглубокие водные препятствия. Разработчики использовали модульную многоспектральную систему технического зрения и нейросети. Есть алгоритмы для компьютерного распознавания техники по изображению с видеокамер. Зимой 2023 года комплекс «Маркер» испытали в зоне специальной военной операции на Украине. Робот оснащен подвесными дронами, которые обеспечивают машине видимость на 20 километров. В боевую комплектацию входят пулеметы, противотанковые управляемые ракеты, автоматические станковые гранатометы. Есть различные сенсоры, в том числе инфракрасный и радиолокационный.

Фото: Робот «Маркер» на космодроме Восточный / РИА «Новости»

Уже упомянутый боевой многофункциональный робототехнический комплекс на гусеничном ходу «Уран-9» разрабатывали для разведки и огневой поддержки при ведении боев, в том числе в городских условиях. В январе 2019-го машину приняли на вооружение российской армии и дважды показали на парадах — в 2021 и 2022 годах. При этом боевые испытания в Сирии в 2019-м выявили недостатки в управлении, подвижности, огневой мощи, разведывательных и наблюдательных функциях дрона. Робот терял сигнал, не мог стрелять в движении из-за нестабилизированного прицела, пушку заклинивало, гусеницы приходилось постоянно ремонтировать, что в условиях военного конфликта неудобно.

Фото: Боевой робот Уран-9. Валерий Мельников / РИА «Новости»

Еще один отечественный серийный роботизированный комплекс «Платформа-М» представлял собой универсальную самоходную гусеничную дистанционно управляемую платформу. Функции: разведка, обнаружение и поражение различных целей, огневая поддержка. Также робот мог ставить дымовые завесы, доставлять грузы и проводить аудиопропаганду. Впервые дрон вышел на публику во время парада Победы в Калининграде в 2015 году. Практика использования показала, что у машины ужасная защита, она обладает малыми проходимостью и мобильностью. По непроверенным данным, Россия использовала комплекс в ходе военной операции в Сирии.

Фото: Платформа-М на IV Международном военно-техническом форуме «Армия-2018» в Кубинке. Сергей Мамонтов / РИА «Новости»

История «Уралвагонзавода» Нынешняя научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф. Э. Дзержинского ведет свою историю с начала 30-х годов прошлого века. Здание проектировало без малого три тысячи инженеров, причем их руководитель Александр Иваньков специально изучал вагонное производство в США и отучился в Чикагском техническом колледже. В августе 1941-го на базе «Уралвагонзавода» и около десятка эвакуированных предприятий создали Уральский танковый завод № 183 имени Коминтерна. Здесь выпускали каждый второй танк Т-34, который громил фашистскую нечисть, делали бронированные корпусы для самолетов Ил-2, авиабомбы, артиллерийские передки.

Фото: Танки Т-34 на генеральной репетиции парада Победы на Красной площади. Михаил Фомичев / РИА «Новости»

После войны на заводе создавали и выпускали танки Т-54, Т-55, Т-62 и их модификации. Позднее, в середине 70-х, разработали и производили танк третьего поколения Т-72. Он получил славу одной из лучших военных машин второй половины XX века и до сих пор стоит на вооружении в армиях нескольких десятков стран мира. Сегодня предприятие выпускает боевые машины пехоты Т-15 и разминирования БМР-3М, боевые машины огневой поддержки «Терминатор» и «Терминатор-2», инженерные машины разграждения ИМР-3М, танковые мостоукладчики МТУ-72 и бульдозеры-снегоочистители ТБС-86. И конечно же, танки: модернизированный Т-72, Т-90 и его экспортный вариант Т-90С, а также «Армата» Т-14.