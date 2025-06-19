«Тихое оружие» Путина. В США оценили возможности новой российской подлодки

Подводная лодка «Якутск» проекта «Варшавянка» 11 июня официально вошла в состав Военно-морского флота России. Она успешно прошла все этапы испытаний, сообщило The National Interest.

По данным издания, субмарину оснастили передовыми системами шумоподавления. «Якутск» считается одной из самых малозаметных неатомных подлодок в мире. Благодаря чрезвычайно низкой акустической сигнатуре ВМС США ей дали прозвище «Черная дыра».

В публикации отметили, что «Якутск» и другие «черные дыры» Тихоокеанского флота значительно усилят возможности ВМФ России в Индо-Тихоокеанском регионе в качестве «тихого оружия».

«Якутск» стал шестой в серии подлодок, строящейся для Тихоокеанского флота. Они предназначены для борьбы с подводными и надводными целями.

Субмарина обладает подводным водоизмещением около 3950 тонн, ее длина составляет более 74 метров. В вооружении «Якутска» составили торпеды и крылатые ракеты «Калибр».

Западных аналитиков также поразила своими уникальными возможностями российская атомная подлодка «Белгород». Эта секретная субмарина обладает мощным ядерным вооружением для специальных операций.