Сегодня 06:15 Глубинный кулак России. Тайная подлодка «Белгород» не на шутку перепугала Запад 19FortyFive: подлодка «Белгород» произвела впечатление на Западе 0 0 0 Фото: Alexei Druzhinin/Kremlin Pool / www.globallookpress.com Спецоперация

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Российская атомная подлодка «Белгород» поразила западных аналитиков своими гигантскими размерами и уникальными возможностями. Эта секретная субмарина сочетает мощное ядерное вооружение с функциями подводного «материнского корабля» для специальных операций. Почему «Белгород» называют самой загадочной подлодкой мира и какие секретные миссии она может выполнять — в материале 360.ru.

Гигант глубин, превосходящий американские аналоги Как отмечает издание 19FortyFive, подлодка К-329 «Белгород» поражает своими размерами, она стала второй по величине подводной лодкой в мире после атомоходов проекта «Акула». Даже самые крупные американские стратегические субмарины типа «Огайо» уступают российскому гиганту в габаритах и водоизмещении.

«Белгород» — одна из наименее изученных подводных лодок, строящихся в настоящее время. Она будет вооружена стратегическим ядерным оружием «Посейдон», а также начнет выполнять секретные миссии. В последней роли она будет действовать в интересах Главного управления глубоководных исследований (ГУГИ). Однако один из ключевых вопросов заключается в том, какая из этих задач будет приоритетной. Эйч Ай Саттон военно-морской эксперт

Издание указывает, что субмарину переоборудовали для выполнения специальных миссий, сохранив при этом возможности носителя стратегического оружия. Подводный корабленосец для сверхсекретных миссий По данным аналитиков издания, «Белгород» обладает уникальными возможностями, не имеющими аналогов в мировом флоте. Субмарина способна не только выполнять задачи ядерного сдерживания, но и проводить сложнейшие подводные работы на экстремальных глубинах. Как отмечает 19FortyFive, ключевой особенностью субмарины является ее способность выступать в роли «материнского корабля» для миниатюрных атомных подводных лодок. Издание указывает, что такие аппараты могут выполнять сверхсекретные миссии, включая работы с подводными кабелями связи и установку специального оборудования на морском дне.

Фото: Спуск на воду подложки «Белгород» / РИА «Новости»

Согласно информации издания, эти характеристики делают «Белгород» идеальной платформой для разведывательных и специальных операций. Подобные возможности вызывают особый интерес у западных аналитиков, поскольку значительно расширяют потенциал российского флота в подводной сфере. Невидимая угроза для противника Как подчеркнул автор статьи, прежде всего подводная лодка «Белгород» представляет собой важнейший элемент российской стратегии ядерного сдерживания. По данным издания, субмарина несет на борту шесть сверхмощных ядерных торпед «Посейдон», способных поражать как морские, так и наземные цели.

Торпеды «Посейдон» являются уникальным оружием с практически неограниченной дальностью действия. Их ядерные боеголовки и атомные двигатели делают «Белгород» одним из самых опасных стратегических активов российского флота. 19FortyFive

Как сообщает издание, особую тревогу западных аналитиков вызывает способность этих торпед преодолевать традиционные системы противоракетной обороны. Аналитики 19FortyFive указывают, что «Посейдоны» могут двигаться на огромных глубинах с недостижимой для обычных торпед скоростью, что делает их практически неуязвимыми для перехвата. Авторы отметили, что первоначальные планы предусматривали размещение подлодки в Тихом океане после завершения испытаний. Однако есть вероятность пересмотра этих планов — в условиях текущей геополитической ситуации Россия может перенаправить «Белгород» для укрепления своих позиций в Арктике. Загадочная подлодка Истинная роль этой подлодки, вероятно, останется скрытой от широкой публики. Как считают американские аналитики, сочетание научного, разведывательного и стратегического потенциала делает «Белгород» одним из самых загадочных и многофункциональных кораблей современного российского флота.