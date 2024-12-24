Темой совещания Медведева в Уфе станет отбор россиян на военную службу

Представители Приволжского федерального округа обсудят на совещании в Уфе отбор граждан на военную службу в ВС России. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Видеозапись с его выступлением опубликовали в соцсети «Вконтакте» .

В ходе заседания участники, в том числе субъекты региона и полномочные представители в других федеральных округах, подведут итоги работы.

«Мы обсудим ход отбора граждан на военную службу в Приволжском федеральном округе и в известном смысле подведем итоги всей нашей работы», — уточнил Медведев.

По его словам, всего за год контракты на военную службу с Минобороны подписали около 440 тысяч граждан.

В Башкирии Медведев находится в рамках рабочей поездки. Он посетил уфимский госпиталь и поговорил с военнослужащими. Политик поблагодарил бойцов и признался, что испытывает гордость за них.