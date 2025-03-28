Танки будущего оснастят РЛС и запускаемыми дронами

УВЗ: у танков будущего могут появиться штатные РЛС и запускаемые с борта дроны

Танки будущего для повышения осведомленности экипажа о поле боя могут быть оснащены штатными РЛС, новыми оптическими системами, а также запускаемыми с борта беспилотниками. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе «Уралвагонзавода».

В компании добавили, что повышение ситуационной осведомленности станет важным критерием перспективных танков. Боевые машины будущего могут получить штатные РЛС, новые оптические системы и запускаемые из танка беспилотники.

При этом поступающую информацию обработает нейросеть с элементами искусственного интеллекта, которая станет самостоятельно определять цели на поле боя, выделять объекты для первоочередного поражения и распределять их по приоритету.

«Еще одной характеристикой танков будущего видится опциональная экипажность, предполагающая возможность действовать в полностью автоматическом режиме или на защищенном дистанционном управлении», — отметили специалисты УВЗ.

Западные СМИ ранее сообщили, что российский ракетоносец Ту-95 «Медведь» стал ночным кошмаром НАТО.