«Кошмар для НАТО». В США оценили российский ракетоносец

Стратегические бомбардировщики дальнего действия Ту-95 стали не только основой ВВС России, но и ночным кошмаром НАТО. О преимуществах российского самолета написал обозреватель Брэндон Вайхерт в статье для американского журнала The National Interest (TNI).

«Ту-95 является одним из самых долговечных символов советской военной авиации. Этот стратегический бомбардировщик дальнего действия, представленный в 1950-х годах, остается основой ВВС России, что свидетельствует о его надежной конструкции и технологичности», — заявил он.

Вайхерт отметил, что самолет оснащен четырьмя массивными двигателями, которые обеспечивают не только дальность полета и скорость, но и впечатляющую грузоподъемность. У ракетоносца имеются «стреловидные крылья», обеспечивающие ему аэродинамическую эффективность.

Кроме того, массивный фюзеляж Ту-95 «может нести различные мощные полезные нагрузки — как ядерные, так и обычные бомбы и, в более поздних вариантах, крылатые ракеты».

Несколько лет назад в Германии назвали кошмаром для НАТО российский зенитно-ракетный комплекс С-400 «Триумф». Такой же характеристики потом удостоился русский танк Т-95.