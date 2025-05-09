Т-34 откроет парад Победы. Каким был легендарный танк Великой Отечественной войны

Меньше чем через час на главной площади страны начнется парад в честь 80-летия Великой Победы. По традиции его откроет легендарный Т-34. Подробно о самой знаменитом танке Великой Отечественной войны рассказал корреспондент 360.ru Дмитрий Степанищев.

«Когда сидишь за штурвалом Т-34, есть ощущение живой машины, когда, дергая за рычаги, ты чувствуешь, как она приходит в движение, невероятное чувство», — поделился он.

Т-34 был самым массовым танком Великой Отечественной и Второй мировой войны. За время боев СССР выпустил более 60 тысяч таких танков, указал Степанищев. Последнюю модификацию Т-34-85 создали с усиленным калибром.

«Легендарный танк всегда брал еще и маневренностью, быстрый Т-34 мог увернуться, кружить вокруг противника, тем самым выматывая его», — добавил журналист.