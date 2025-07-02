Свыше 210 тысяч контрактников поступили на службу в ВС России с начала года

С начала 2025 года в воинские части прибыли более 210 тысяч контрактников. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев на заседании комиссии по комплектованию армии служащими по контракту.

Также, по его словам, свыше 18 тысяч человек поступили на службу в добровольческие подразделения.

«Темп набран весьма приличный», — заявил Медведев.

Он поблагодарил всех причастных к этому результату и отметил патриотизм тех, кто заключил контракты на службу в армии. Также зампредседателя Совбеза выразил надежду, что набранные темпы сохранятся.

В работе заседания приняли участие командующие военными округами, главы регионов и полпреды президента.

Ранее в Госдуме предложили разрешить добровольцам, участвующим в СВО, по завершении контракта лечиться в профильных военно-медицинских организациях. Сейчас они имеют право это делать, только находясь на службе.