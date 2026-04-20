Российское оружие из зоны СВО впервые представят на выставке в Куала-Лумпуре

Ростех представит на выставке в Малайзии истребитель Су-57Э и Supercam S350

Самые опытные в мире российские беспилотники с боевым применением представят на выставке Defence Services Asia в Малайзии, которая пройдет с 20 по 23 апреля в Куала-Лумпуре. Об этом сообщила пресс-служба АО «Рособоронэкспорт».

«Рособоронэкспорт», входящий в состав Ростеха, покажет на объединенной экспозиции новейшие разведывательные комплексы и барражирующие боеприпасы. Все эти изделия многократно проверили в реальных боевых условиях в зоне специальной военной операции.

Среди ключевых экспонатов — разведывательный комплекс с беспилотником С350М-Э (Supercam S350), а также «Ланцет-Э». Концерн «Калашников» впервые в Азиатско-Тихоокеанском регионе представит переносную систему «Рус-ПЭ» и барражирующий боеприпас «Куб-2Э».

Одним из главных экспонатов станет истребитель пятого поколения Су-57Э. В «Рособоронэкспорте» отметили, что список заказчиков этой машины продолжает расширяться.

Россия также покажет в Малайзии новейшие автоматы Калашникова, пистолет Лебедева, снайперскую винтовку Чукавина и бронежилет «Нептун-1». Кроме того, впервые продемонстрируют российское решение по противодействию кибератакам Echo.

Ранее в концерне «Калашников» создали бронежилет с увеличенной площадью защиты от осколков. Инженеры увеличили площадь защиты груди, спины, плеч и боков.