Российские военные получили новую партию Су-34

По заданию министра обороны Андрея Белоусова экипажи Воздушно-космических сил приняли новую партию самолетов Су-34. Эти машины особенно востребованы в войсках, сообщили в Минобороны России.

«Самолеты Су-34 прибыли на аэродромы базирования. Авиационная техника принята на вооружение объединения ВВС и ПВО согласно целевой задаче, поставленной министром обороны России по поставкам особо востребованных образцов вооружения и техники в войска», — рассказал заместитель командующего Военно-воздушными силами по вооружению полковник Дмитрий Литвиненко.

Экипажи для самолетов проходят обучение на современные образцы авиатехники в военных вузах и центрах ВКС, сообщило РИА «Новости». С начала года это уже пятая партия новейших истребителей Су-35С и Су-34, поступивших в оперативно-тактическую авиацию.

Истребитель-бомбардировщик Су-34 предназначен для уничтожения наземных, надводных и воздушных целей, а также объектов инфраструктуры, защищенных средствами ПВО и находящихся далеко от аэродрома. Самолет способен выполнять задачи в любое время суток и в любых погодных условиях, независимо от географического расположения.

Ранее экипаж истребителя Су-34 ВКС России уничтожил личный состав и бронетехнику ВСУ в курском приграничье. Истребитель нанес авиаудары по разведанным целям, используя универсальные бомбы с модулем планирования и коррекции. После получения подтверждения от разведки о выполнении задачи, он вернулся на аэродром вылета.