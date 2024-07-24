Су-27 не допустил нарушения госграницы самолетами ВВС Британии
МО: Су-27 подняли в воздух из-за британских самолетов «Тайфун» и RC-135
Истребитель Су-27 подняли в воздух над Черным морем из-за приближения к государственной границе трех самолетов ВВС Великобритании. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
Экипаж российского воздушного судна выяснил, что к границе подлетели два истребителя «Тайфун» и стратегический самолет разведчик RC-135.
«При приближении российского истребителя иностранные военные самолеты выполнили разворот от государственной границы Российской Федерации», — отметили в министерстве.
Су-27 успешно вернулся на аэродром базирования, не допустив нарушения госграницы. Экипаж выполнил полет согласно международным правилам использования воздушного пространства над нейтральными водами.
Ранее бывший британский премьер-министр Риши Сунак заявил о планах направить истребители Typhoon в Польшу. Воздушные суда будут патрулировать небо над республикой.