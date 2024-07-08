Стало известно имя нового командующего Балтийским флотом
Командующим Балтийским флотом назначили вице-адмирала Сергея Липилина
Пост главного командующего Балтийским флотом занял Сергей Липилин. Об этом сообщило РИА «Новости».
Бывшего командующего Владимира Воробьева назначили на пост заместителя главкома ВМФ.
«Сегодня главнокомандующий Военно-морским Флотом России адмирал Александр Моисеев представил командному составу Балтийского флота нового командующего флотом вице-адмирала Сергея Липилина», — указали в пресс-службе Балтфлота.
Главком передал Липилину штандарт командующего Балтийским флотом и произнес напутственную речь. Церемония состоялась в Калининграде.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что британские военные засекли в районе Ирландского моря российские подлодки. По информации издания, флот провел две беспрецедентные операции в акватории Великобритании. В маневрах участвовали субмарины класса Kilo.