Стало известно имя нового командующего Балтийским флотом

Командующим Балтийским флотом назначили вице-адмирала Сергея Липилина

Фото: РИА «Новости»

Пост главного командующего Балтийским флотом занял Сергей Липилин. Об этом сообщило РИА «Новости».

Бывшего командующего Владимира Воробьева назначили на пост заместителя главкома ВМФ.

«Сегодня главнокомандующий Военно-морским Флотом России адмирал Александр Моисеев представил командному составу Балтийского флота нового командующего флотом вице-адмирала Сергея Липилина», — указали в пресс-службе Балтфлота.

Главком передал Липилину штандарт командующего Балтийским флотом и произнес напутственную речь. Церемония состоялась в Калининграде.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что британские военные засекли в районе Ирландского моря российские подлодки. По информации издания, флот провел две беспрецедентные операции в акватории Великобритании. В маневрах участвовали субмарины класса Kilo.

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