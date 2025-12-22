Стали известны личности «ряженых Героев России» с медалями

В России разгорелся скандал после появления «ряженых», выдававших себя за Героев России в Сочи. Участник спецоперации с позывным Топаз в Telegram-канале рассказал, кого конкретно заподозрили в ношении поддельных наград.

По его словам, речь идет о члене казачьего общества из Адлера Сергее Иванькове и бывшем военном «Ахмата» Айказе Караманяне.

Топаз уточнил, что Иваньков не имеет к СВО никакого отношения, а Караманян сейчас занимает пост президента благотворительного фонда «Родина-мать». Ситуацию с наградами он назвал паразитированием на теме спецоперации.

«Героев приглашают на школьные уроки, где несведущие ученики не могут задать им неудобные вопросы. Благотворительный фонд помогает переводить деньги на эту деятельность в нужные карманы», — написал военный.

Днем ранее член Общественной палаты Екатерина Колотовкина сообщила, что встретила в Ростовской области странных людей в военной форме, увешанных государственными наградами. Она призналась, что даже участники СВО не видели такого числа наград.