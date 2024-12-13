Советский бомбардировщик М-4 посеял панику среди властей США в годы холодной войны

Возможности советского бомбардировщика М-4 вызвали серьезные опасения у американских властей в годы холодной войны. Об этом сообщил военный эксперт Кристиан Орр в статье для журнала National Interest .

«Спустя несколько лет после появления „Быка“ (бомбардировщик Ту-4. — Прим. ред.) русские разработали еще один бомбардировщик „-4“, который по-настоящему напугал военные и политические американские элиты: М-4 Мясищева», — рассказал обозреватель.

По его словам, возможности советского бомбардировщика настолько превышали показатели американских, что М-4 стал «политическим бременем» стоящего тогда у власти президента Дуайта Эйзенхауэра. Первый полет самолета, прозванного в НАТО «Бизоном», прошел 20 января 1953 года. Четыре турбореактивных двигателя обеспечили ему максимальную скорость до 947 километров в час.

Советский бомбардировщик стал первым в мире серийным межконтинентальным носителем ядерной бомбы и опередил в этом знаменитый американский B-52 на несколько месяцев, напомнил Орр.

Ранее обозреватель Брэндон Вайхерт оценил российский истребитель пятого поколения Су-57. Он отметил, что самолет показал хорошие результаты результаты при нанесении ударов из-за горизонта.