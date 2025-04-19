Сотня военнослужащих СОЧ пытались сбежать из военной комендатуры в Краснодаре

В Краснодаре на территории одной из военных комендатур около сотни военнослужащих, самовольно оставивших часть (СОЧ), попытались сбежать. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

Военнослужащих СОЧ содержали в специальном месте на территории военной комендатуры, они сломали забор и вышли на территорию. По данным Telegram-канала, военные СОЧ не были вооружены, попытка побега обошлась без жертв и пострадавших. Пока не известно, удалось ли кому-нибудь покинуть комендатуру.

Территория части оцеплена силовиками и полицейскими машинами, сообщила Baza. Официальной информации пока не поступало.

В середине апреля в Красноярском крае нашли двух дезертиров, самовольно оставивших подразделение в зоне спецоперации. В поиске задействовали около 200 человек.